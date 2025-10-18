Смотреть онлайн УДЛАП - Тек Майти Идальго 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика. Лига АБЕ. Баскетбол: УДЛАП — Тек Майти Идальго . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
19:19 27:22 21:25 30:11
Превью матча УДЛАП — Тек Майти Идальго
Команда УДЛАП в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Тек Майти Идальго, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.