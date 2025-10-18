18.10.2025
Смотреть онлайн Tec Mty Queretaro (W) - Interamericana (W) 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga ABE Women: Tec Mty Queretaro (W) — Interamericana (W) . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga ABE Women
Завершен
17:23 12:12 10:8 10:5
17:23 12:12 10:8 10:5
49 : 48
18 октября 2025
Превью матча Tec Mty Queretaro (W) — Interamericana (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
19
3-х очк. попадания
1
1
Реализовано штрафных
10
7
% реализации штрафных
47.6
58.3
Комментарии к матчу