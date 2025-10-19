19.10.2025
Смотреть онлайн СИМЕК - Карниде Клуб 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Кубок Португалии по баскетболу: СИМЕК — Карниде Клуб . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Португалии по баскетболу
Завершен
13:22 8:18 19:12 16:15
13:22 8:18 19:12 16:15
56 : 67
19 октября 2025
Превью матча СИМЕК — Карниде Клуб
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
20
3-х очк. попадания
1
3
Реализовано штрафных
11
18
% реализации штрафных
61.1
69.2
Комментарии к матчу