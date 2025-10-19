19.10.2025
Смотреть онлайн Гифойнш - Бейра-Мар 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Кубок Португалии по баскетболу: Гифойнш — Бейра-Мар . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Португалии по баскетболу
Превью матча Гифойнш — Бейра-Мар
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
12
3-х очк. попадания
5
13
Реализовано штрафных
18
19
% реализации штрафных
58.1
79.2
Комментарии к матчу