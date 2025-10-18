18.10.2025
Смотреть онлайн Modelo Merida (W) - CETYS Tijuana (W) 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga ABE Women: Modelo Merida (W) — CETYS Tijuana (W) . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga ABE Women
Завершен
6:20 12:16 9:10 23:19
50 : 65
18 октября 2025
Превью матча Modelo Merida (W) — CETYS Tijuana (W)
История последних встреч
Modelo Merida (W)
CETYS Tijuana (W)
0 побед
0 побед
0%
0%
17.10.2025
CETYS Tijuana (W)
8:8
Modelo Merida (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
12
16
3-х очк. попадания
3
8
Реализовано штрафных
17
9
% реализации штрафных
50
36
Комментарии к матчу