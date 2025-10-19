19.10.2025
Смотреть онлайн УБСК Грац - Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Чемпионат Австрии по баскетболу. Бундеслига: УБСК Грац — Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз, 5 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:20 по московскому времени и пройдет на арене Unionhalle Graz.
МСК, 5 тур, Арена: Unionhalle Graz
Чемпионат Австрии по баскетболу. Бундеслига
Завершен
22:23 25:16 25:26 23:14
95 : 79
19 октября 2025
Превью матча УБСК Грац — Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
20
3-х очк. попадания
12
7
Реализовано штрафных
15
18
% реализации штрафных
65.2
78.3
Кол-во реализованных бросков
49
45
