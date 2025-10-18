Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Никарагуа — Nicaragua LSB : Flecheros de Matagalpa — Коста Карибе . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

Превью матча Flecheros de Matagalpa — Коста Карибе

Команда Flecheros de Matagalpa в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда Коста Карибе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды Коста Карибе, в том матче победу одержали гостьи.