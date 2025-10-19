Превью матча Escuela Alemana Paillaco (W) — Universidad Concepcion (W)

Команда Escuela Alemana Paillaco (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Universidad Concepcion (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Universidad Concepcion (W), в том матче победу одержали хозяева.