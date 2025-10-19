Смотреть онлайн Escuela Alemana Paillaco (W) - Universidad Concepcion (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили. Женская национальная лига по баскетболу: Escuela Alemana Paillaco (W) — Universidad Concepcion (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
11:26 14:19 14:24 9:18
Превью матча Escuela Alemana Paillaco (W) — Universidad Concepcion (W)
Команда Escuela Alemana Paillaco (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Universidad Concepcion (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Universidad Concepcion (W), в том матче победу одержали хозяева.