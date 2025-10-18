Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21 : Colegio Los Leones U21 — CD Boston College U21 . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

Превью матча Colegio Los Leones U21 — CD Boston College U21

Команда Colegio Los Leones U21 в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча. Команда CD Boston College U21, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды CD Boston College U21, в том матче победу одержали хозяева.