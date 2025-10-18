Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.10.2025

Смотреть онлайн Colegio Los Leones U21 - CD Boston College U21 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21: Colegio Los Leones U21CD Boston College U21 . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК
Chile Liga Desarrollo U21
Colegio Los Leones U21
Завершен
16:21 20:21 13:9 13:14
62 : 65
18 октября 2025
CD Boston College U21
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Colegio Los Leones U21 — CD Boston College U21

Команда Colegio Los Leones U21 в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча. Команда CD Boston College U21, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды CD Boston College U21, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Colegio Los Leones U21
Colegio Los Leones U21
CD Boston College U21
Colegio Los Leones U21
0 побед
1 победа
0%
100%
12.10.2025
CD Boston College U21
CD Boston College U21
65:48
Colegio Los Leones U21
Colegio Los Leones U21
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
12
22
3-х очк. попадания
8
4
Реализовано штрафных
11
9
% реализации штрафных
44
64.3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
17 Ноября
21:50
Купрум Купрум
Слепск Сувалки Слепск Сувалки
17 Ноября
22:00