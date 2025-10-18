Смотреть онлайн Гаргждай - Ювентус 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Литва — Чемпионат Литвы по баскетболу. ЛКЛ: Гаргждай — Ювентус . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене VPK sport hall.
Превью матча Гаргждай — Ювентус
Команда Гаргждай в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Ювентус, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 октября 2025 на поле команды Гаргждай, в том матче победу одержали гостьи.