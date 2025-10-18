18.10.2025
Смотреть онлайн OS Belenenses (W) - Quinta dos Lombos 2 (W) 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Дивизион 1 - Женщины. Баскетбол: OS Belenenses (W) — Quinta dos Lombos 2 (W) . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК
Португалия. Дивизион 1 - Женщины. Баскетбол
Завершен
17:21 20:19 14:15 21:16
72 : 71
18 октября 2025
Превью матча OS Belenenses (W) — Quinta dos Lombos 2 (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
11
3-х очк. попадания
8
11
Реализовано штрафных
16
16
% реализации штрафных
69.6
72.7
Комментарии к матчу