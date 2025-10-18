Смотреть онлайн CD Jose Regio (W) - CP Natacao (W) 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Дивизион 1 - Женщины. Баскетбол: CD Jose Regio (W) — CP Natacao (W) . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .
14:19 18:20 13:18 18:24
Превью матча CD Jose Regio (W) — CP Natacao (W)
Команда CD Jose Regio (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.