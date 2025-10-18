18.10.2025
Смотреть онлайн Academico FC (W) - Maia Basket (W) 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Дивизион 1 - Женщины. Баскетбол: Academico FC (W) — Maia Basket (W) . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .
МСК
Португалия. Дивизион 1 - Женщины. Баскетбол
Завершен
14:12 16:22 15:17 9:20
14:12 16:22 15:17 9:20
54 : 71
18 октября 2025
Превью матча Academico FC (W) — Maia Basket (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
10
20
3-х очк. попадания
7
7
Реализовано штрафных
13
10
% реализации штрафных
65
47.6
Комментарии к матчу