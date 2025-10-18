Смотреть онлайн Йеугд Гентсон (Ж) - Lummen (W) 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия. 1-й Див. - Женщины. Баскетбол: Йеугд Гентсон (Ж) — Lummen (W) . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени .
24:11 21:11 26:12 17:8
Превью матча Йеугд Гентсон (Ж) — Lummen (W)
Команда Йеугд Гентсон (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч.