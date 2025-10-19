19.10.2025
Смотреть онлайн Landstede Hammers (W) - Leiden (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Netherlands Eredivisie Women: Landstede Hammers (W) — Leiden (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
Netherlands Eredivisie Women
Завершен
20:15 15:19 16:20 15:27
66 : 81
19 октября 2025
Превью матча Landstede Hammers (W) — Leiden (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
22
3-х очк. попадания
7
8
Реализовано штрафных
3
10
% реализации штрафных
60
45.5
Комментарии к матчу