Смотреть онлайн Cangrejeras de Santurce (W) - Monarcas de Juana Diaz (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Cangrejeras de Santurce (W) — Monarcas de Juana Diaz (W), 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
22:18 11:14 24:18 22:12
Превью матча Cangrejeras de Santurce (W) — Monarcas de Juana Diaz (W)
Команда Cangrejeras de Santurce (W) в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команда Monarcas de Juana Diaz (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 октября 2025 на поле команды Monarcas de Juana Diaz (W), в том матче победу одержали гостьи.