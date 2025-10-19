Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Cangrejeras de Santurce (W) - Monarcas de Juana Diaz (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-РикоЧемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Cangrejeras de Santurce (W)Monarcas de Juana Diaz (W), 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Cangrejeras de Santurce (W)
Завершен
22:18 11:14 24:18 22:12
79 : 62
19 октября 2025
Monarcas de Juana Diaz (W)
Смотреть онлайн
Превью матча Cangrejeras de Santurce (W) — Monarcas de Juana Diaz (W)

Команда Cangrejeras de Santurce (W) в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команда Monarcas de Juana Diaz (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 октября 2025 на поле команды Monarcas de Juana Diaz (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Cangrejeras de Santurce (W)
Cangrejeras de Santurce (W)
Monarcas de Juana Diaz (W)
Cangrejeras de Santurce (W)
1 победа
0 побед
100%
0%
13.10.2025
Monarcas de Juana Diaz (W)
Monarcas de Juana Diaz (W)
65:67
Cangrejeras de Santurce (W)
Cangrejeras de Santurce (W)
Обзор
Игры 3 тур
22.10.2025
Explosivas de Moca (W)
67:59
Ganaderas de Hatillo (W)
Завершен
22.10.2025
Pollitas de Isabela (W)
80:73
Criollos de Caguas (W)
Завершен
20.10.2025
Ganaderas de Hatillo (W)
64:72
Explosivas de Moca (W)
Завершен
20.10.2025
Criollos de Caguas (W)
71:59
Pollitas de Isabela (W)
Завершен
19.10.2025
Cangrejeras de Santurce (W)
79:62
Monarcas de Juana Diaz (W)
Завершен
19.10.2025
Atenienses de Manati (W)
85:81
Gigantes de Carolina (W)
Завершен
Комментарии к матчу
