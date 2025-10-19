Превью матча Cangrejeras de Santurce (W) — Monarcas de Juana Diaz (W)

Команда Cangrejeras de Santurce (W) в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команда Monarcas de Juana Diaz (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 октября 2025 на поле команды Monarcas de Juana Diaz (W), в том матче победу одержали гостьи.