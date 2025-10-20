Смотреть онлайн Ganaderas de Hatillo (W) - Explosivas de Moca (W) 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Ganaderas de Hatillo (W) — Explosivas de Moca (W), 3 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
20:23 10:17 24:20 10:12
Превью матча Ganaderas de Hatillo (W) — Explosivas de Moca (W)
Команда Ganaderas de Hatillo (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Explosivas de Moca (W), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды Explosivas de Moca (W), в том матче победу одержали хозяева.