20.10.2025

Смотреть онлайн Ganaderas de Hatillo (W) - Explosivas de Moca (W) 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-РикоЧемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Ganaderas de Hatillo (W)Explosivas de Moca (W), 3 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Ganaderas de Hatillo (W)
Завершен
20:23 10:17 24:20 10:12
64 : 72
20 октября 2025
Explosivas de Moca (W)
Превью матча Ganaderas de Hatillo (W) — Explosivas de Moca (W)

Команда Ganaderas de Hatillo (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Explosivas de Moca (W), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды Explosivas de Moca (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Ganaderas de Hatillo (W)
Ganaderas de Hatillo (W)
Explosivas de Moca (W)
Ganaderas de Hatillo (W)
0 побед
2 побед
0%
100%
22.10.2025
Explosivas de Moca (W)
Explosivas de Moca (W)
67:59
Ganaderas de Hatillo (W)
Ganaderas de Hatillo (W)
Обзор
14.09.2025
Explosivas de Moca (W)
Explosivas de Moca (W)
59:54
Ganaderas de Hatillo (W)
Ganaderas de Hatillo (W)
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
17
24
3-х очк. попадания
6
5
Реализовано штрафных
12
9
% реализации штрафных
75
60
Игры 3 тур
22.10.2025
Explosivas de Moca (W)
67:59
Ganaderas de Hatillo (W)
Завершен
22.10.2025
Pollitas de Isabela (W)
80:73
Criollos de Caguas (W)
Завершен
20.10.2025
Ganaderas de Hatillo (W)
64:72
Explosivas de Moca (W)
Завершен
20.10.2025
Criollos de Caguas (W)
71:59
Pollitas de Isabela (W)
Завершен
19.10.2025
Cangrejeras de Santurce (W)
79:62
Monarcas de Juana Diaz (W)
Завершен
19.10.2025
Atenienses de Manati (W)
85:81
Gigantes de Carolina (W)
Завершен
