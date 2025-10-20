Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Criollos de Caguas (W) - Pollitas de Isabela (W) 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-РикоЧемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Criollos de Caguas (W)Pollitas de Isabela (W), 3 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Criollos de Caguas (W)
Завершен
25:13 17:14 12:13 17:19
71 : 59
20 октября 2025
Pollitas de Isabela (W)
Смотреть онлайн
Превью матча Criollos de Caguas (W) — Pollitas de Isabela (W)

Команда Criollos de Caguas (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Pollitas de Isabela (W), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды Pollitas de Isabela (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Criollos de Caguas (W)
Criollos de Caguas (W)
Pollitas de Isabela (W)
Criollos de Caguas (W)
0 побед
3 побед
0%
100%
22.10.2025
Pollitas de Isabela (W)
Pollitas de Isabela (W)
80:73
Criollos de Caguas (W)
Criollos de Caguas (W)
Обзор
27.09.2025
Pollitas de Isabela (W)
Pollitas de Isabela (W)
89:70
Criollos de Caguas (W)
Criollos de Caguas (W)
Обзор
10.09.2025
Criollos de Caguas (W)
Criollos de Caguas (W)
79:85
Pollitas de Isabela (W)
Pollitas de Isabela (W)
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
15
17
3-х очк. попадания
10
5
Реализовано штрафных
11
8
% реализации штрафных
68.8
80
Игры 3 тур
22.10.2025
Explosivas de Moca (W)
67:59
Ganaderas de Hatillo (W)
Завершен
22.10.2025
Pollitas de Isabela (W)
80:73
Criollos de Caguas (W)
Завершен
20.10.2025
Ganaderas de Hatillo (W)
64:72
Explosivas de Moca (W)
Завершен
20.10.2025
Criollos de Caguas (W)
71:59
Pollitas de Isabela (W)
Завершен
19.10.2025
Cangrejeras de Santurce (W)
79:62
Monarcas de Juana Diaz (W)
Завершен
19.10.2025
Atenienses de Manati (W)
85:81
Gigantes de Carolina (W)
Завершен
