Смотреть онлайн Criollos de Caguas (W) - Pollitas de Isabela (W) 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Criollos de Caguas (W) — Pollitas de Isabela (W), 3 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
25:13 17:14 12:13 17:19
Превью матча Criollos de Caguas (W) — Pollitas de Isabela (W)
Команда Criollos de Caguas (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Pollitas de Isabela (W), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды Pollitas de Isabela (W), в том матче победу одержали хозяева.