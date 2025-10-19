Смотреть онлайн Atenienses de Manati (W) - Gigantes de Carolina (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Atenienses de Manati (W) — Gigantes de Carolina (W), 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
22:18 22:25 21:14 12:20
Превью матча Atenienses de Manati (W) — Gigantes de Carolina (W)
Команда Atenienses de Manati (W) в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Gigantes de Carolina (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Atenienses de Manati (W), в том матче победу одержали хозяева.