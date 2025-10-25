Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Морнар - Kk Vukovi Zeta 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧерногорияЧемпионат Черногории по баскетболу: МорнарKk Vukovi Zeta, 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Спортивный комплекс Тополица.

МСК, 3 тур, Арена: Спортивный комплекс Тополица
Чемпионат Черногории по баскетболу
Морнар
Отменен
- : -
25 октября 2025
Kk Vukovi Zeta
Превью матча Морнар — Kk Vukovi Zeta

Команда Морнар в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Kk Vukovi Zeta, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Игры 3 тур
26.10.2025
Приморье
-:-
Danilovgrad
Отменен
25.10.2025
Котор
-:-
Kk Ulcinjska Rivijera Ulcinj
Отменен
25.10.2025
Ловчен
-:-
Ибар Рожае
Отменен
25.10.2025
Морнар
-:-
Kk Vukovi Zeta
Отменен
25.10.2025
Единство
79:56
Теодо Тиват
Завершен
24.10.2025
Kk Decic
86:89
Стеднтский Центр
Завершен
