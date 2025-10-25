25.10.2025
Смотреть онлайн АД Галомар - Имортал II 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Про-лига. Баскетбол: АД Галомар — Имортал II . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Pavilhao do Canico.
МСК, Арена: Pavilhao do Canico
Португалия. Про-лига. Баскетбол
Отменен
92 : 94
25 октября 2025
Превью матча АД Галомар — Имортал II
Статистика матча
2-х очк. попадания
26
22
3-х очк. попадания
8
9
Реализовано штрафных
18
17
% реализации штрафных
90
54.8
Комментарии к матчу