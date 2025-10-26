Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Konya BB Spor - iLab Basketbol 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTurkiye TBL: Konya BB SporiLab Basketbol, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Turkiye TBL
Konya BB Spor
Завершен
16:14 27:19 12:20 26:24
81 : 77
26 октября 2025
iLab Basketbol
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Konya BB Spor — iLab Basketbol

Команда Konya BB Spor в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда iLab Basketbol, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
14
3-х очк. попадания
6
15
Реализовано штрафных
21
4
% реализации штрафных
84
50
Игры 7 тур
27.10.2025
Pizzabulls CO Basket
76:81
Газиантеп
Завершен
26.10.2025
Ankaragucu
82:73
Kocaeli Kagitspor
Завершен
26.10.2025
Konya BB Spor
81:77
iLab Basketbol
Завершен
26.10.2025
Bordo Basketbol
71:61
Фенербахче Коледжи
Завершен
26.10.2025
Yalovaspor
66:93
Орманспор
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30