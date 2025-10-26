Смотреть онлайн Ankaragucu - Kocaeli Kagitspor 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Turkiye TBL: Ankaragucu — Kocaeli Kagitspor, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:15 по московскому времени и пройдет на арене THF Spor Complex.
20:17 19:17 18:14 25:25
Превью матча Ankaragucu — Kocaeli Kagitspor
Команда Ankaragucu в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Kocaeli Kagitspor, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.