Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ливан — Чемпионат Ливана по баскетболу. FLB : Central — Антраник , 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Central — Антраник

Команда Central в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Антраник, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Central, в том матче победу одержали хозяева.