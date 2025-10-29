Смотреть онлайн Хоминтмен - Antonine 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ливан — Чемпионат Ливана по баскетболу. FLB: Хоминтмен — Antonine, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:40 по московскому времени и пройдет на арене Tenjoukian Stadium.
Превью матча Хоминтмен — Antonine
Команда Хоминтмен в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда Antonine, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 июня 2025 на поле команды Хоминтмен, в том матче победу одержали хозяева.