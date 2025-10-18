Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Toros Del Valle - Симарронес Дель Чоко 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Toros Del ValleСимарронес Дель Чоко . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Evangelista Mora.

МСК, Арена: Coliseo Evangelista Mora
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Toros Del Valle
Завершен
13:6 22:16 19:15 22:8
76 : 45
18 октября 2025
Симарронес Дель Чоко
Превью матча Toros Del Valle — Симарронес Дель Чоко

Команда Toros Del Valle в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Toros Del Valle, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Toros Del Valle
Toros Del Valle
Симарронес Дель Чоко
Toros Del Valle
2 побед
0 побед
100%
0%
01.06.2025
Toros Del Valle
Toros Del Valle
124:82
Симарронес Дель Чоко
Симарронес Дель Чоко
Обзор
31.05.2025
Toros Del Valle
Toros Del Valle
113:82
Симарронес Дель Чоко
Симарронес Дель Чоко
Обзор
