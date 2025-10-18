Превью матча Toros Del Valle — Симарронес Дель Чоко

Команда Toros Del Valle в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Toros Del Valle, в том матче победу одержали хозяева.