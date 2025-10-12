12.10.2025
Смотреть онлайн Quetzales - Женщины - Aztks del Estado de Mexico (W) 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga ABC Women: Quetzales - Женщины — Aztks del Estado de Mexico (W) . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga ABC Women
Завершен
18:16 15:20 8:12 13:23
54 : 71
12 октября 2025
Превью матча Quetzales - Женщины — Aztks del Estado de Mexico (W)
История последних встреч
Quetzales - Женщины
Aztks del Estado de Mexico (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
12.10.2025
Quetzales - Женщины
53:90
Aztks del Estado de Mexico (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
26
3-х очк. попадания
6
1
Реализовано штрафных
10
16
% реализации штрафных
55.6
84.2
Комментарии к матчу