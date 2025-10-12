12.10.2025
Смотреть онлайн Musas Jalisco (W) - Stars de Santiago (W) 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga ABC Women: Musas Jalisco (W) — Stars de Santiago (W) . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga ABC Women
Завершен
14:24 12:18 13:17 19:16
58 : 75
12 октября 2025
Превью матча Musas Jalisco (W) — Stars de Santiago (W)
История последних встреч
Musas Jalisco (W)
Stars de Santiago (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
12.10.2025
Musas Jalisco (W)
55:88
Stars de Santiago (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
23
3-х очк. попадания
5
6
Реализовано штрафных
5
11
% реализации штрафных
62.5
52.4
