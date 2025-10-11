Смотреть онлайн Tec Mty Guadalajara (W) - Tec Mty Toluca (W) 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga ABE Women: Tec Mty Guadalajara (W) — Tec Mty Toluca (W) . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
19:16 15:18 16:17 19:14
Превью матча Tec Mty Guadalajara (W) — Tec Mty Toluca (W)
Команда Tec Mty Guadalajara (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Tec Mty Toluca (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.