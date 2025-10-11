Смотреть онлайн Tec Mty Aguascalientes (W) - Tec Mty Hidalgo (W) 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga ABE Women: Tec Mty Aguascalientes (W) — Tec Mty Hidalgo (W) . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
16:19 20:19 10:12 13:13
Превью матча Tec Mty Aguascalientes (W) — Tec Mty Hidalgo (W)
Команда Tec Mty Aguascalientes (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Tec Mty Hidalgo (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.