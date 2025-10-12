Смотреть онлайн Текнолоджико де Монтеррей Пуэбла - Технологический институт Монтеррея Санта Фе 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика. Лига АБЕ. Баскетбол: Текнолоджико де Монтеррей Пуэбла — Технологический институт Монтеррея Санта Фе . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
22:29 19:26 19:19 22:18
Превью матча Текнолоджико де Монтеррей Пуэбла — Технологический институт Монтеррея Санта Фе
Команда Текнолоджико де Монтеррей Пуэбла в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Технологический институт Монтеррея Санта Фе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.