12.10.2025

Смотреть онлайн Татуи - SL Mandic Basquete 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Paulista 1 Div.: ТатуиSL Mandic Basquete . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Brazil Paulista 1 Div.
Татуи
Завершен
24:15 25:20 22:16 15:17
86 : 68
12 октября 2025
SL Mandic Basquete
Превью матча Татуи — SL Mandic Basquete

Команда Татуи в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда SL Mandic Basquete, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 9 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды SL Mandic Basquete, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Татуи
Татуи
SL Mandic Basquete
Татуи
3 побед
0 побед
100%
0%
01.11.2025
SL Mandic Basquete
SL Mandic Basquete
57:63
Татуи
Татуи
13.07.2025
Татуи
Татуи
68:53
SL Mandic Basquete
SL Mandic Basquete
03.07.2025
SL Mandic Basquete
SL Mandic Basquete
60:61
Татуи
Татуи
Статистика матча

2-х очк. попадания
21
20
3-х очк. попадания
11
5
Реализовано штрафных
11
13
% реализации штрафных
64.7
59.1
