Смотреть онлайн Татуи - SL Mandic Basquete 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Paulista 1 Div.: Татуи — SL Mandic Basquete . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
24:15 25:20 22:16 15:17
Превью матча Татуи — SL Mandic Basquete
Команда Татуи в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда SL Mandic Basquete, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 9 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды SL Mandic Basquete, в том матче победу одержали гостьи.