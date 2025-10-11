11.10.2025
Смотреть онлайн УАА Аросо - Фидеш Гондобаскет 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Насьонал 2A. Баскетбол: УАА Аросо — Фидеш Гондобаскет . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени .
МСК
Португалия. Насьонал 2A. Баскетбол
Завершен
15:15 14:20 17:24 23:22
69 : 81
11 октября 2025
Превью матча УАА Аросо — Фидеш Гондобаскет
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
25
3-х очк. попадания
8
4
Реализовано штрафных
7
19
% реализации штрафных
43.8
65.5
Комментарии к матчу