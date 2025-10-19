Смотреть онлайн San Jose de Mendoza (W) - Instituto (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina LLF Women: San Jose de Mendoza (W) — Instituto (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .