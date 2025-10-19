19.10.2025
Смотреть онлайн San Jose de Mendoza (W) - Instituto (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina LLF Women: San Jose de Mendoza (W) — Instituto (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Argentina LLF Women
Завершен
13:23 16:14 14:22 16:17
13:23 16:14 14:22 16:17
59 : 76
19 октября 2025
Превью матча San Jose de Mendoza (W) — Instituto (W)
История последних встреч
San Jose de Mendoza (W)
Instituto (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
05.11.2025
Instituto (W)
53:45
San Jose de Mendoza (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
17
3-х очк. попадания
4
9
Реализовано штрафных
5
15
% реализации штрафных
45.5
83.3
Комментарии к матчу