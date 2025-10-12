Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Municipal Puente Alto U21 - Alma Azul U21 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21: Municipal Puente Alto U21Alma Azul U21 . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Chile Liga Desarrollo U21
Municipal Puente Alto U21
Завершен
20:15 15:16 23:14 24:9
82 : 54
12 октября 2025
Alma Azul U21
Превью матча Municipal Puente Alto U21 — Alma Azul U21

Команда Municipal Puente Alto U21 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда Alma Azul U21, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Alma Azul U21, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Municipal Puente Alto U21
Municipal Puente Alto U21
Alma Azul U21
Municipal Puente Alto U21
1 победа
0 побед
100%
0%
06.09.2025
Alma Azul U21
Alma Azul U21
71:80
Municipal Puente Alto U21
Municipal Puente Alto U21
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
16
3-х очк. попадания
10
5
Реализовано штрафных
6
7
% реализации штрафных
54.5
70
