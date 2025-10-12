Смотреть онлайн Municipal Puente Alto U21 - Alma Azul U21 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21: Municipal Puente Alto U21 — Alma Azul U21 . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Превью матча Municipal Puente Alto U21 — Alma Azul U21
Команда Municipal Puente Alto U21 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда Alma Azul U21, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Alma Azul U21, в том матче победу одержали гостьи.