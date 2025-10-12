12.10.2025
Смотреть онлайн Quimsa (W) - Instituto (W) 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina LLF Women: Quimsa (W) — Instituto (W) . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Argentina LLF Women
Завершен
14:28 27:9 26:20 18:16
14:28 27:9 26:20 18:16
85 : 73
12 октября 2025
Превью матча Quimsa (W) — Instituto (W)
История последних встреч
Quimsa (W)
Instituto (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
08.11.2025
Instituto (W)
62:56
Quimsa (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
11
3-х очк. попадания
5
13
Реализовано штрафных
20
12
% реализации штрафных
50
57.1
Комментарии к матчу