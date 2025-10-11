11.10.2025
Смотреть онлайн Leon (W) - Lleida (W) 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания. Лига 2 - Женщины. Баскетбол: Leon (W) — Lleida (W) . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Испания. Лига 2 - Женщины. Баскетбол
Завершен
17:12 16:26 28:20 19:17
17:12 16:26 28:20 19:17
80 : 75
11 октября 2025
Превью матча Leon (W) — Lleida (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
18
3-х очк. попадания
9
6
Реализовано штрафных
11
21
% реализации штрафных
42.3
84
Комментарии к матчу