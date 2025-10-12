12.10.2025
Смотреть онлайн San Jose de Mendoza (W) - Hindu (W) 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina LLF Women: San Jose de Mendoza (W) — Hindu (W) . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Argentina LLF Women
Завершен
17:17 9:12 13:11 15:20
54 : 60
12 октября 2025
Превью матча San Jose de Mendoza (W) — Hindu (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
18
3-х очк. попадания
8
5
Реализовано штрафных
4
9
% реализации штрафных
80
81.8
