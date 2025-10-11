11.10.2025
Смотреть онлайн Санта-Крус - Эстудиантес II 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Tercera FEB: Санта-Крус — Эстудиантес II . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК
Spain Tercera FEB
Завершен
20:19 15:22 14:21 14:17
63 : 79
11 октября 2025
Превью матча Санта-Крус — Эстудиантес II
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
20
3-х очк. попадания
4
7
Реализовано штрафных
5
18
% реализации штрафных
55.6
66.7
Комментарии к матчу