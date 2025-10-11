11.10.2025
Смотреть онлайн Boa Viagem (W) - SIMECQ (W) 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Дивизион 1 - Женщины. Баскетбол: Boa Viagem (W) — SIMECQ (W) . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
МСК
Португалия. Дивизион 1 - Женщины. Баскетбол
Завершен
23:19 20:20 20:14 17:32
80 : 85
11 октября 2025
Превью матча Boa Viagem (W) — SIMECQ (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
27
20
3-х очк. попадания
2
9
Реализовано штрафных
20
18
% реализации штрафных
83.3
78.3
Комментарии к матчу