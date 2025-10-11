11.10.2025
Смотреть онлайн Эскола СЛБ - ACR Vale Cambra 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Насьонал 2A. Баскетбол: Эскола СЛБ — ACR Vale Cambra . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
МСК
Португалия. Насьонал 2A. Баскетбол
Завершен
18:22 14:10 13:13 30:9
75 : 54
11 октября 2025
Превью матча Эскола СЛБ — ACR Vale Cambra
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
17
3-х очк. попадания
8
4
Реализовано штрафных
17
8
% реализации штрафных
68
50
