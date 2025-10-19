19.10.2025
Смотреть онлайн Lanus (W) - Club El Bigua (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina LLF Women: Lanus (W) — Club El Bigua (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Argentina LLF Women
Завершен
10:14 16:6 13:11 26:12
65 : 43
19 октября 2025
Превью матча Lanus (W) — Club El Bigua (W)
История последних встреч
Lanus (W)
Club El Bigua (W)
1 победа
0 побед
100%
0%
11.11.2025
Club El Bigua (W)
72:76
Lanus (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
14
3-х очк. попадания
9
1
Реализовано штрафных
6
12
% реализации штрафных
54.5
80
