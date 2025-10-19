19.10.2025
Смотреть онлайн Ferrocarril Oeste (W) - Rocamora (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina LLF Women: Ferrocarril Oeste (W) — Rocamora (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Argentina LLF Women
Завершен
17:18 18:9 15:10 19:19
17:18 18:9 15:10 19:19
69 : 56
19 октября 2025
Превью матча Ferrocarril Oeste (W) — Rocamora (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
11
3-х очк. попадания
7
7
Реализовано штрафных
20
13
% реализации штрафных
71.4
72.2
Комментарии к матчу