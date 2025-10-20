Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн El Talar (W) - Rocamora (W) 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina LLF Women: El Talar (W)Rocamora (W) . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
Argentina LLF Women
El Talar (W)
Завершен
17:11 21:15 15:11 21:6
74 : 43
20 октября 2025
Rocamora (W)
Смотреть онлайн
Превью матча El Talar (W) — Rocamora (W)

Команда El Talar (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Rocamora (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Rocamora (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

El Talar (W)
El Talar (W)
Rocamora (W)
El Talar (W)
1 победа
0 побед
100%
0%
05.11.2025
Rocamora (W)
Rocamora (W)
62:72
El Talar (W)
El Talar (W)
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
12
3-х очк. попадания
10
4
Реализовано штрафных
6
5
% реализации штрафных
54.5
100
