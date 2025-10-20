Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina LLF Women : El Talar (W) — Rocamora (W) . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча El Talar (W) — Rocamora (W)

Команда El Talar (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Rocamora (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Rocamora (W), в том матче победу одержали гостьи.