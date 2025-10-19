Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina LLF Women : Union Florida (W) — Deportivo Berazategui (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Union Florida (W) — Deportivo Berazategui (W)

Команда Union Florida (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Deportivo Berazategui (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Union Florida (W), в том матче победу одержали гостьи.