Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina LLF Women : El Talar (W) — Lanus (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча El Talar (W) — Lanus (W)

Команда El Talar (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Lanus (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 ноября 2025 на поле команды Lanus (W), в том матче победу одержали гостьи.