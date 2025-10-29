Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina LLF Women : Club El Bigua (W) — El Talar (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Club El Bigua (W) — El Talar (W)

Команда Club El Bigua (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда El Talar (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 ноября 2025 на поле команды El Talar (W), в том матче победу одержали хозяева.