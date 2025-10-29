Смотреть онлайн Ferrocarril Oeste (W) - Lanus (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina LLF Women: Ferrocarril Oeste (W) — Lanus (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
16:7 15:17 17:14 22:21
Превью матча Ferrocarril Oeste (W) — Lanus (W)
Команда Ferrocarril Oeste (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Lanus (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения.