Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina LLF Women : Bochas (W) — Gorriones (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Bochas (W) — Gorriones (W)

Команда Bochas (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Gorriones (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Gorriones (W), в том матче победу одержали хозяева.