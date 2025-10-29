Смотреть онлайн Bochas (W) - Gorriones (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina LLF Women: Bochas (W) — Gorriones (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
18:20 19:18 17:21 17:25
Превью матча Bochas (W) — Gorriones (W)
Команда Bochas (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Gorriones (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Gorriones (W), в том матче победу одержали хозяева.