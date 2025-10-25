Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Gorriones (W) - Quimsa (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina LLF Women: Gorriones (W)Quimsa (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Argentina LLF Women
Gorriones (W)
Завершен
19:15 9:15 27:16 18:18
73 : 64
25 октября 2025
Quimsa (W)
Превью матча Gorriones (W) — Quimsa (W)

Команда Gorriones (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Quimsa (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 ноября 2025 на поле команды Quimsa (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Gorriones (W)
Gorriones (W)
Quimsa (W)
Gorriones (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
15.11.2025
Quimsa (W)
Quimsa (W)
74:65
Gorriones (W)
Gorriones (W)
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
17
17
3-х очк. попадания
4
7
Реализовано штрафных
27
9
% реализации штрафных
87.1
69.2
Комментарии к матчу
