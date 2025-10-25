Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina LLF Women : Gorriones (W) — Quimsa (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Gorriones (W) — Quimsa (W)

Команда Gorriones (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Quimsa (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 ноября 2025 на поле команды Quimsa (W), в том матче победу одержали хозяева.